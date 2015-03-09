بالفيديو -كأس إنجلترا .. خطأ فالنسيا القاتل يهدي ويلباك هدفا لأرسنال

تسبب خطأ فادح من أنطونيو فالنسيا لاعب مانشستر يونايتد في تسجيل أرسنال هدفا ثانيا في شباك الشياطين الحمر في المباراة التي تقام بينهما اليوم الاثنين.

أرسنال يحل ضيفا على يونايتد في إطار ربع نهائي كأس إنجلترا، وكانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يسجل داني ويلبيك لاعب مانشستر السابق في تسجيل الهدف الثاني للمدفعجية.

فالنسيا قام بإعادة الكرة لدي خيا، لكن ويلباك قطعها وراوغ حارس مرمى يونايتد قبل أن يسجل الكرة بسهولة في الشباك الخالية من حارسها.

هذا الهدف يعد هو الأول لويلباك في أولد ترافورد منذ يناير عام 2014 حينما كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد، قبل الانتقال لأرسنال الصيف الماضي.

شاهد - هدف ويلبيك في مرمى مانشستر يونايتد