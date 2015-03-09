حقائق فشل صلاح في تغييرها أمام لاتسيو

فشل الجناح المصري محمد صلاح نجم فيورنتينا في تغيير حقائق حكمت لقاء الفريق أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي.

فيورنتينا حل ضيفا على لاتسيو مساء الاثنين على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة روما ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي وخسر برباعية نظيفة.

الجناح المصري صلاح تألق بقميص فيورنتينا منذ انتقاله إلى الفريق، إذ سجل 6 أهداف خلال 8 مباريات خاضها في ثلاث بطولات مختلفة، الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والدوري الأوروبي.

وخسر الفيولا للمرة الأولى منذ انتقال صلاح إليه مطلع فبراير الماضي، إذ حافظ فيورنتينا على سجله خاليا من الهزائم طوال هذه المدة

حقائق لم تتغير

لعنة الذهاب والإياب

طوال تاريخ مواجهات لاتسيو وفيورنتينا فأن الفائز في لقاء الذهاب في الدوري هو من يفوز في لقاء العودة أيضا.

لاتسيو تواجه مع فيورنتينا 21 مرة، نجح من خلالها فريق العاصمة بالفوز في 10 مناسبات بينما احتكم التعادل 4 مواجهات بين الفريق، وفاز الفيولا 7 مرات.

وخلال الـ21 مواجهة فأن الفريق الذي يفوز في لقاء الدور الأول من الدوري، إما أن يكرر فوزه في الدوري الثاني أو يتعادل، باستثناء مرة وحيدة فقط.

ففي موسم 2008-2009 فاز لاتسيو في لقاء الدور الأول من الدوري 3-0 إلا أن فيورنتينا نجح في الفوز بلقاء الدور الثاني بهدف مقابل لاشيء، وهي المرة الوحيدة التي ينجح فيها الفريقين في هزيمة كلا منهما الأخر خلال موسم واحد.

وفي لقاء الدور الأول من الموسم الجاري، فاز لاتسيو بثنائية أمام فيورنتينا على ملعب الأخير، ثنائية افتتحها فيليب ديوردوفيتش واختتمها سيناد لوليتش.

دفاع قوي

يعتبر دفاع لاتسيو رابع أقوى دفاع في الدوري الإيطالي، فالفريق استقبل 27 هدفا خلال 25 مباراة ولم يستطع صلاح تغيير هذا الرقم.

حلم دوري الأبطال

خرج محمد صلاح متحدثا عن حلمه الذي يرغب في تحقيقه مع فيورنتينا خلال الفترة المقبلة وهو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

فيورنتينا يحتل المركز الخامس برصيد 42 نقطة، بينما يأتي لاتسيو رابعا برصيد 43 نقطة.

ومن هنا فالفوز على لاتسيو يعتبر كإقصاء منافس مباشر على مقاعد التأهل إلى دوري الأبطال.

يوفنتوس سيجد مكانا له بنسبة 100% في دوري الأبطال الموسم المقبل مع اقترابه من حسم لقب الدوري.

ومع تواصل إهدار النقاط من جانب روما، فاشتعلت المنافسة بين الثلاثي نابولي ولاتسيو وفيورنتينا مع روما على مقعد الوصيف والمركز الثالث.

فصاحب الوصافة يتأهل مباشرا إلى الأبطال بينما صاحب المركز الثالث يلعب تصفيات مؤهلة إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، البطولة الأقوى والأغلى في أوروبا.

فوز لاتسيو كان بمثابة انتصار بست نقاط، فقط أضاف ثلاث نقاط لرصيده ورفع لـ46 نقطة احتل بها المركز الثالث بفارق الأهداف عن نابولي، وحرم الفيولا من ثلاث نقاط كانت لتقفز به في الترتيب وتشعل الصراع على بطاقة دوري الأبطال.

شاهد ملخص لمسات صلاح أمام لاتسيو