كوبر يصل مصر

وصل هيكتور كوبر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مساء يوم الاثنين تمهيدا للتوقيع على عقود تدريبه للفراعنة خلفا لشوقي غريب.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي عن اختياره للمدرب الأرجنتيني لتولي مهمة الإدارة الفنية للمنتخب المصري حتى عام 2018.

وتكتم اتحاد الكرة على موعد وصول المدير الفني الأرجنتيني إلى القاهرة، بدون إبداء أسباب واضحة لذلك الأمر، ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي لتقديم كوبر.

جدير بالذكر أن كوبر سوف يحصل على راتب شهري يقدر بـ65 ألف دولار، مع انتدابه لمترجم خاص، ومساعدين أجانب.