محمد عبده أول المباركين لرابح صقر بألبومه الجديد

سيطرح في الأسواق، الخميس 12 مارس، ألبوم للمطرب السعودي النجم رابح صقر، والذي يحمل عنوان «أوجه المعنى» من إنتاج «روتانا للصوتيات والمرئيات».

والنجم رابح صقر، الغائب تقريباً منذ سبع أو ثماني سنوات عن سوق السي دي، يعود في عمله الجديد بقوة؛ ليشبع جمهوره بـ38 أغنية جديدة، كتبها 23 شاعراً، ولحنها 7 ملحنين، وقام بتوزيعها 8 موزعين موسيقيين.

وقد استغرق إنجاز هذه الأغاني الـ38 من رابح صقر، مجهود قرابة ثلاث سنوات، ويقدم لأول مرة في ألبومه عملاً للملحن السعودي الشاب عيسى كهرباء. علماً أن نصيب الملحن سهم في جديد «بو صقر» هو 14 لحناً (12 أغنية منها في الأسطوانة، واثنتان من أغاني الأيتيونز)، والعدد ذاته لحنه أيضاً رابح صقر لنفسه. بينما هناك خمس أغانٍ من نصيب الملحن ياسر بو علي (اثنتان في الأسطوانة، وثلاث ضمن أغاني الأيتيونز).

وقد كشف سالم الهندي، رئيس شركة روتانا، أنه تم اختيار يوم الخميس (12 مارس) موعداً لطرح الألبوم؛ لأنه يحمل في بدايته أغنية جميلة تفاؤلية عنوانها «خميس»، وهي من ألحان سهم، وكلمات تركي، يقول مطلعها: «خميس ومالي خلق أزعل.. مهما تستفزوني.. خميس ومالي خلق أزعل.. أنا فوق السحاب هناك شوفوني.. بأجل للأحد كل شي وبستانس أبستانس».

ومن المتوقع أن يشدو رابح صقر بالكثير من أغاني ألبومه الجديد «أوجه المعنى» خلال مشاركته المقبلة في حفلات مهرجان «فبراير الكويت».

يذكر أن «فنان العرب» محمد عبده، هو أول المهنئين لزميله «رابح صقر» على أسطوانته الجديدة. جاء هذا على هامش «الدويتو» الذي سجلاه معاً، وسيستمع له الجمهور في «السي دي» الجديد بصوتيهما، بعنوان «قدر شعور».