بالفيديو:فنان مصري يدعو الفنانات للتعرّي منعاً للتحرش ويستشهد بهيفا

في تصريح صادم له، دعا الفنان المصري الكوميدي لطفي لبيب إلى ضرورة دخول نسبة عري في التلفزيون منعا للتحرش الجنسي، مبرراً دعوته أنّ التحرش يأتي من الكبت، وأنّ العري عندما يتسرّب إلى الشاشة الصغيرة لن يكون هناك كبتاً وبالتالي ينتهي التحرش، جاءت هذه التصريحات على خلفية استضافة لبيب في برنامج "مفاتيح مع الإعلامي مفيد فوزي على قناة "الحياة" المصرية.

بدوره استشهد فوزي بالمحطات اللبنانية حيث ملابس المذيعات متحررة وقال إنّه رغم التحرر، لا يجد تحرّش في لبنان.

شاهدوا فيديو لطفي لبيب وهو يدعو الفنانات للقليل من العري