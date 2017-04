من هم أبرز الممثلين المرشحين لتأدية دور Spider-Man؟

بيروت _ إدي اسطا

في 11 فبراير الماضي، أخبرناكم عن الاتفاق الذي حصل بين Sony Pictures و Marvel Studios لإنتاج فيلمين جديدين من سلسلة أفلام Spider-Man سيتم إطلاق الفيلم الأول منهما في 28 يوليو عام 2017، إضافة الى أن الممثل Andrew Garfield الذي أدّى مؤخراً شخصية رجل العنكبوت في فيلمي The Amazing Spider-Man و The Amazing Spider-Man 2 لن يؤدّي دور البطولة. يبقى السؤال : من هم أبرز المرشحين لتأدية دور رجل العنكبوت؟ خاصة وأن بعض الإشاعات ذكرت عن احتمال غياب Peter Parker واستبداله بشخصية Miles Morales التي يؤديها ممثل أسود. فمن هو Miles Morales؟ في أغسطس عام 2011، صدرت قصة مصوّرة بعنوان Ultimate Fallout #4 تعرّض فيها Peter Parker لحادث أدّى الى وفاته. فحلّ مكانه صبي أسود يدعى Miles Morales سيكمل مسيرته وقد استوحى رسامو هذا الولد شكله من الرئيس الأميركي Barack Obama والممثل Donald Glover وبهذا يكون هذا الأخير المرشّح الأبرز لتأدية الدور والذي يعرض له حالياً في صالاتنا فيلم The Lazarus Effect. ولكن هذا ليس نهائياً فهناك ممثلين بيض مرشحين أيضاً وهم : Miles Teller الذي برز مؤخراً في فيلم Whiplash و Josh Hutcherson الذي أدّى شخصية Peeta Mellark في ثلاثية أفلام The Hunger Games و Dylan O'Brien الذي خطف الأضواء في فيلم The Maze Runner و Ansel Elgort الذي أثبت أنه ممثل جيّد في فيلم The Fault in Our Stars. كما رشّح الممثل الأسود Keith Stanfield الذي أدّى دوراً لافتاً في فيلم Selma. يذكر أن آخر من تمنّى أن يؤدي هذا الدور هو Freddie Highmore الذي يؤدي حالياً دور Norman Bates في السلسلة التلفزيونية Bates Motel المستوحاة من فيلم المخرج Alfred Hitchcock الشهير Psycho. فهل ستتحقق أمنيته؟ وهل سيرتدي أحد هؤلاء الممثلين زيّ Spider-Man أو ستختار الشركتان ممثلاً خارج هذه اللائحة؟ وهل سيكون ممثل أسود أو أبيض؟ الجواب في الأسابيع القليلة المقبلة.