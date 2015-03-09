أخبار عاجلة

فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية -
الزمالك يتذوق مرارة الخسارة الخامسة على يد الشرقية -
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ» -
وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين -
الولايات المتحدة: لا رغبة للأسد وروسيا وإيران في تحقيق السلام -
حلقة جديدة من المكالمات الجنسية بقضية الرشوة الكبرى.. "اللبان" يتفق مع المتهمة على السفر لمعاشرتها يوم الجمعة.. ويسبها فترد: "يا نهار أبيض الناس جنبى" -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط سائق وموظف بالمعاش بأسوان لحيازتهما بندقية آلية وسيارة غير مرخصة

Google+ Print
ضبط سائق وموظف بالمعاش بأسوان لحيازتهما بندقية آلية وسيارة غير مرخصة ضبط سائق وموظف بالمعاش بأسوان لحيازتهما بندقية آلية وسيارة غير مرخصة

اللواء محمد مصطفي مدير أمن أسوان

تمكنت قوة من مركز شرطة نصر النوبة من ضبط سائق وموظف بالمعاش وبحوزتهما بندقية آلية وسيارة بدون تراخيص.

وتمكنت القوة من ضبط المتهم عنتر محمود حامد38 سنة سائق ومقيم العبابده مركز دراو وسبق اتهامه في عدد(4) قضايا متنوعه و المتهم حمدان حسين احمد موظف بالمعاش ومقيم العتمور بحري – مركز كوم امبو وبحيازتهما  سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62*39 عدد (3) خزينه حديدية عدد(83) طلقه من ذات العيار حال استقلالهما السيارة رقم  ”ص و ط  9135″ ربع نقل بيضاء اللون ماركة تويوتا بدون تراخيص.

وحرر عن ذلك المحضر رقم (373) اداري مركز نصر النوبة لعام 2015 وجارى عرض المتهمين إلى النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا