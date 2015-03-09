ضبط سائق وموظف بالمعاش بأسوان لحيازتهما بندقية آلية وسيارة غير مرخصة

تمكنت قوة من مركز شرطة نصر النوبة من ضبط سائق وموظف بالمعاش وبحوزتهما بندقية آلية وسيارة بدون تراخيص.

وتمكنت القوة من ضبط المتهم عنتر محمود حامد38 سنة سائق ومقيم العبابده مركز دراو وسبق اتهامه في عدد(4) قضايا متنوعه و المتهم حمدان حسين احمد موظف بالمعاش ومقيم العتمور بحري – مركز كوم امبو وبحيازتهما سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62*39 عدد (3) خزينه حديدية عدد(83) طلقه من ذات العيار حال استقلالهما السيارة رقم ”ص و ط 9135″ ربع نقل بيضاء اللون ماركة تويوتا بدون تراخيص.

وحرر عن ذلك المحضر رقم (373) اداري مركز نصر النوبة لعام 2015 وجارى عرض المتهمين إلى النيابة.