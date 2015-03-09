وفاة طفل أثر سقوطة من الطابق 19 في الشارقة

توفي طفل من الجنسية المصرية يبلغ من العمر 4 أعوام، إثر سقوطه من الطابق التاسع عشر في البناية التي يسكنها مع عائلته في إحدى البنايات بمنطقة النهدة في مدينة الشارقة.

وتشير التفاصيل التي أوردتها مصادر القيادة العامة لشرطة الشارقة الى ان غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تلقت بلاغاً في تمام الساعة السادسة والنصف من صباح امس يفيد بالواقعة، وعلى الفور انتقلت دوريات الشرطة والاسعاف الوطني والانقــاذ والجهــات المختصــة الــى الموقع لإنقاذ الطفل والتحقيــق ومعرفــة أسباب وقوع الحادث وبالوصول الى الموقع تبين وجود جثة الطفل مسجاة على الارض وقد فارق الحياة وذلك لتعرضه لإصابات بليغة ، فقد تم نقله إلى مستشفى الكويت لاستكمال الإجراءات .

اجراءات

وأمر وكيل النيابة العامة بنقل الجثة إلى المختبر الجنائي في شرطة الشارقة لعرضها على الطبيب الشرعي وتحويل ملف الواقعة لمركز الشرطة المختص للمتابعة. وناشد العقيد سلطان عبدالله الخيال مديــر إدارة الإعلـــام والعلاقــات العامة بشرطة الشارقة ، الأسر وأولياء الأمور بضـــرورة اتخاذ الاحتياطــات الكافيـــة للحـــد من وقوع هــذه الحــوادث المأساوية، والتأكد من عدم تعـــرض أطفالهم للسقوط بسبب تواجدهـــم عند النوافـــذ المفتوحـــة أو الشرفات والحرص على إخلاء هذه المواقع من الأمتعة والمقاعد والأغراض التي يمكن أن يصعد عليها الأطفال ما يؤدي لسقوطهم، والمراقبة المستمرة لحركة الأطفال داخل المنزل وعدم تركهم بمفردهم منعا لتعرضهم لهذه المخاطر، وإحكام إغلاق النوافذ في المنازل والشقق السكنية حفاظاً على سلامتهــم مؤكــداً في الوقت ذاتــة أن شرطــة الشارقة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في البحث عن حلول جذرية للحد من حوادث سقوط الأطفال من علو والتي تكررت خلال الفترة الأخيرة.