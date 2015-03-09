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أسوان.. 200 كفيف يبحثون عن مقر لجمعيتهم لممارسة أنشطتهم

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أسوان.. 200 كفيف يبحثون عن مقر لجمعيتهم لممارسة أنشطتهم أسوان.. 200 كفيف يبحثون عن مقر لجمعيتهم لممارسة أنشطتهم

اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان

يشكو أعضاء جمعية النور لرعاية المكفوفين بأسوان من عدم وجود مقر لهم حاليا مما يهدد بتوقف الانشطة التي يقدمونها لأعضاء الجمعية الذين يبلغ عددهم 200 مكفوفا علي مستوي المحافظة.
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> وأكدت وفاء عبد النعيم رئيس جمعية النور بأسوان أن الجمعية مشهرة برقم 257 بتاريخ 8/10/2012 وكان لها مقر مؤقت في قرية جبل تقوق بمدينة اسوان ولكن تم اخلاء هذا المقر مؤخرا بسبب خلاف مع مالكه، واصبحت الجمعية حاليا
> بدون مقر .

وأوضحت انه تم تقديم طلب لمديرية التضامن الاجتماعي لاستضافة لجمعية المكفوفين في إحدي الجمعيات الاهلية في شارع عباس فريد ولكن تم رفض هذا الطلب من المسئولين في المديرية ، علاوة علي رفض تخصيص مكان حكومي للجمعية لأنها ليست ذات نفع عام.

وأشارت إلي أن الجمعية قدمت العديد من الخدمات للمكفوفين وكانت بارقة أمل لهم علي مستوي جميع مراكز محافظة اسوان خلال السنوات الثلاث الماضية منها تنظيم دورات كمبيوتر وفقا لبرامج تساعد المكفوفين علي التعامل مع أجهزة الحاسب الالي والانترنت واصبح عدد كبير من المكفوفين يتعاملون مع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل رائع ، علاوة علي تنظيم دورات برايل ، وفصول تقوية للطلاب ، وتحفيظ للقران الكريم ، علاوة علي تنظيم العديد من الانشطة الرياضية والاحتفال بكافة المناسبات خاصة تكريم امهات المكفوفين بشكل سنوي .

ووجهت رئيسة جمعية النور لرعاية المكفوفين بأسوان نداء للمسؤولين بمحافظة أسوان ورجال الاعمال وسيدات الاعمال لمساعدة المكفوفين في الحصول علي مقر لجمعيتهم حتي لا يصبح” العميان بدون مكان “-علي حد قولها- .

ومن جانبه أكد عبدالحميد صالح رئيس قسم الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بأسوان ان القانون رقم 84 لسنة 2002 يمنع استضافة جمعية لأخري، ويجب لكل جمعية ان يكون لها مقر وكيان مستقل لمزاولة الانشطة الخاصة بها.

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