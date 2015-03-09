الجيش الليبي بعد تعيين “حفتر” قائدًا للقوات المسلحة .. اليوم عيد لكل الليبيبن‎

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الرائد محمد حجازي: “إن تنصيب خليفة حفتر قائداً عاماً للجيش الليبي، سيخرس كل الأفواه التي تتحدث عن الشرعية، فهو يوم تاريخي بالنسبة لكل الليبيين”.

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى سلمان في برنامج “مصر في يوم” على فضائية “دريم2″، مساء الاثنين، أن القائد حفتر، استطاع أن يلملم صفوف الجيش، وتنصيبه كان له وقع كبير على معنويات المقاتلين.

واستبعد “حجازي” أن تقوم المليشيات المسحلة بتسليم سلاحها، بعد تولي حفتر قيادة الجيش، مؤكداً أن تلك الجماعات متمردة على الوطن، وعلى مؤسسات الدولة، وتحاول الاعتداء على المخزون النفطي، لأنها عبارة عن عرائس في أيدي المخابرات التركية والقطرية، على حد قوله.

كما طالب جامعة الدول العربية بأن تقوم بواجبها تجاه الجيش الليبي، وأن تنظر نحو تكوين قوة عربية مشتركة برئاسة الجيش المصري.