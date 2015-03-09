افتتاح معرض للمنتجات والمشغولات اليدوية بأسيوط

قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، إن يوم المرأة العالمي يأتي هذا العام ونحن نحتفي بدور المرأة المصرية وتحركها النشط والذي لفت انظار العالم فى مختلف المجالات، مؤكدًا أن المرأة المصرية أثبتت على مدار تاريخها بأنها رمزاً للتضحية والفداء.

جاء ذلك خلال كلمته التى القتها نيابة عنه الدكتورة سحر عبد الجيد مستشار المحافظة لشئون المرأة بأسيوط في افتتاح معرض الجمعيات الأهلية وشباب الخريجين للمنتجات اليدوية المقام بنادي الواي على هامش الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة.

وقالت الدكتورة سحر إن المحافظة وأجهزتها التنفيذية تعطي اهتماما كبيراً لتنمية وتطوير المشروعات الشبابية وخاصة مشروعات المشغولات اليدوية، مؤكدة توفير كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام هذه المشروعات للوصول إلى منتجات عالية الجودة ومن صنع أيدي مصرية، مشيرة في الوقت نفسه إلى دعم المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الشباب وإيمانه بدورهم الفعال في النهوض بالاقتصاد القومي لمصر واستغلال طاقاتهم لصالح المجتمع.

وشارك بالمعرض العديد من الجمعيات الأهلية كجمعية الفتاة العصرية وجمعية رجال الأعمال وجمعية الشباب الخريجين وجمعية المحبة والهلال الأحمر وغيرها من الجمعيات المساهمة، والتي تقوم بتدريب الشباب على المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية وتوفر فرص عمل لهم وهذه المعارض تساهم بشكل كبير في الحفاظ على بعض المشغولات من الاندثار بالإضافة إلى توافر منتجات محلية الصنع لها قيمة فنية واقتصادية كبيرة.