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فيورنتينا ينهار برباعية أمام لاتسيو بمشاركة صلاح

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فيورنتينا ينهار برباعية أمام لاتسيو بمشاركة صلاح فيورنتينا ينهار برباعية أمام لاتسيو بمشاركة صلاح

صلاح – أرشيفية

سقط فيورنتينا أمام مضيفه لاتسيو برباعية نظيفة على ملعب أولمبيكو في إطار الجولة السادسة والعشرين للدوري الإيطالي بمشاركة

وبدأ صلاح المباراة أساسيًا واستمر في الملعب حتى نهايتها، وشهد اللقاء  تقهقر كبير لمستوى الفيولا، ولم ينجح في تشكيل أي خطورة على مرمى فريق العاصمة الثاني، وكذلك ظهور صلاح بشكل لا يتناسب مع ما قدمه في المباريات السابقة متأثرًا بحالة فريقه السيئة.

الهزيمة أبعدت فيورنتينا خطوات عن التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث ظل في المركز الخامس برصيد 42 نقطة بينما انطلق لاتسيو نحو المركز الثالث المؤهل لدوري الأبطال برصيد 46 نقطة متساويًا مع نابولي ومتفوقًا عليه بفارق الأهداف.

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