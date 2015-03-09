أيوب: الأهلي مع جاريدو؟ لسوء الحظ الدوري لم يكتمل

يرى أحمد أيوب المدرب العام للأهلي أن توقف بطولة الدوري عطل تطور الأداء الفني للفريق تحت قيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وقال أيوب: "في المباريات الخمسة الأخيرة بالدوري قبل السفر إلى الجزائر، قدم الأهلي أفضل مستوى فني في مصر بصرف النظر عن نتائج بعض اللقاءات".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "ولكن للأسف بطولة الدوري توقفت".

وتابع: "جاريدو ليس محل تقييم، لأنه مدرب كبير، وقاد الأهلي للفوز ببطولتين في ظل ظروف صعبة، ولم يخسر سوى بطولة السوبر الأفريقي".

وواصل مدرب الأهلي: "قدمنا مباراة قوية أمام فريق وفاق سطيف القوي بملعبه ووسط جماهيره، ولكن خسرنا اللقب بركلات الترجيح".

وأتم أيوب: "أداء الأهلي في بداية الموسم كان مهتزًا لإصابة وإيقاف عدد من اللاعبين، إلا أن مستوى تحسن مع مرور الوقت، ووصل للقمة قبل توقف الدوري".

وأنهى الأهلي الدور الأول في المركز الثالث خلف الزمالك وإنبي، حيث خسر 3 مباريات، وتعادل 6 مرات، وفاز في 10 مباريات ليجمع 36 نقطة في 19 مواجهة.