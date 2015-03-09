انتهت - صلاح 0-4 لاتسيو.. كلوزه سوبر

ينقل FilGoal.com تغطية حية لمباراة فيورنتينا ولاتسيو في الدوري الإيطالي والتي يلعبها محمد صلاح بشكل أساسي.

ويحل فيورنتينا ضيفا على لاتسيو ضمن الجولة 26 من المسابقة.

ويعتمد فيتشينزو مونتيلا على صلاح كمهاجم صريح في مباراة لاتسيو لغياب ماريو جوميز وخوما بوباكار للإصابة.

لكن وقبل انقضاء 10 دقائق، كان لاتسيو قد تقدم على فيورنتينا بقذيفة أرضية من لوكاس بيليا.

لاتسيو أفضل في المباراة حتى الدقيقة 12، أهدر أصحاب الأرض فرصتين للآن بأخطاء كارثية من دفاع فيولا.

في الدقيقة 15 خطأ قاتل جديد من دفاع فيورنتينا، (هيودوا الفريق في داهية منهم لله)

كرة طولية لفيورنتينا ومحمد صلاح يتسلم الكرة، "كان هيعمل واحدة شبه بتاعة ماتش يوفنتوس"، لكنه قرر التمرير للخلف بعدما مر بدلا من التصويب.

وفي الدقيقة 32، أووووه... بيليا كاد أن يسجل الهدف الثاني للاتسيو، لكن العارضة ردت قذيفة النجم الأرجنتيني المتألق.

بداية الشوط الثاني بتغيير في فيورنتينا.. خروج ديامنتي ودخول لاعب الوسط المدافع المخضرم ديفيد بيتزارو.

ثم دخل ألبرتو جيلاردينو في مكان إليسيتش، ويستمر صلاح في الملعب.

مع الدقيقة 56، أوووه.. صلاح يصنع فرصة خطيرة بتمريرة بسيطة لميلان بيليتش، لكن الأخير صوب بجوار القائم بقليل.

وفي الدقيقة 64، توموفيتش مدافع فيورنتينا يرتكب خطأ ساذجا، ركلة جزاء للاتسيو.

انتهى كل شيء.. جووول لكلوزه.. دفاع كارثي من فيورنتينا ومتابعة لكلوزه إثر تصويبة كاندريفا، وجول.

وأحرز كلوزه هدفا رابعا للاتسيو في الدقيقة 85، أيضا بعد كرة من كاندريفا.

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