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زكي يبرر طلب فسخ عقده مع المقاولون.. ويؤكد: لم أنته بعد

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زكي يبرر طلب فسخ عقده مع المقاولون.. ويؤكد: لم أنته بعد زكي يبرر طلب فسخ عقده مع المقاولون.. ويؤكد: لم أنته بعد

فسر عمرو زكي مهاجم المقاولون العرب طلب فسخ تعاقده مع النادي بأنه لا يريد إحراج حسن شحاتة المدير الفني للفريق.

وقال زكي: "الجميع يربط تواجدي بنادي المقاولون بحسن شحاتة، رغم أن إدارة النادي فاوضتني قبل توليه المسؤولية".

وأضاف في تصريحات لشبكة قنوات الحياة "شاركت في مباراة مع المقاولون بكأس ، ثم عانيت من التهابات في الركبة بنفس موضع العملية الجراحية".

وتابع "خاطبت الأطباء الذين تابعوا حالتي في ألمانيا والإمارات، وعندما تأخر الرد، طلبت فسخ عقدي والتنازل عن مستحقاتي احترامًا لمسؤولي المقاولون وعدم إحراج حسن شحاتة".

وواصل "البلدوزر" "الأطباء أكدوا لي أن تجدد الالتهابات أمر طبيعي، لأنني بعيد عن الملاعب منذ أكثر من عام كامل".

وأتم عمرو زكي "أنفذ برنامج علاجي وتأهيلي، وسأكون جاهزًا للمشاركة في المباريات بالأسبوع الأول من أبريل".

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