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' الحضري غير قادر على منافسة شريف والشناوي '

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' الحضري غير قادر على منافسة شريف والشناوي ' ' الحضري غير قادر على منافسة شريف والشناوي '

يرى إكرامي أسطورة حراسة مرمى الأهلي ومنتخب أن عصام الحضري أصبح غير مؤهلاً للانضمام لمنتخب في الفترة القادمة.

وبرر إكرامي "الأداء غير مرتبط بالسن، ولكن الحضري غير قادر الآن على منافسة شريف إكرامي وأحمد الشناوي".

وأوضح في تصريحات لشبكة الحياة "الفارق السني بين الحضري والحارسين يصل إلى 13 سنة، وأعتقد الأداء البدني له الآن ليس بنفس الكفاءة منذ 10 أعوام".

وانتقل "وحش إفريقيا" لانتقاد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الجديد، قائلاً: "أرجو منه عندما يتحدث عن تصوره، أن يفهم جيدًا ما يقوله".

وواصل "أحمد ناجي قال عند توليه المسؤولية أن هناك 10 حراس مرمى لديهم مقومات اللعب الدولي، وأرى أن 60% منهم لا يصلحوا بعد تحليل أدائهم في الدوري".

وأتم إكرامي "هؤلاء الحراس لا يتحملوا الضغط الجماهيري إذا لعبوا أمام جماهير الأهلي والزمالك، ولا يوجد سوى ثلاثة حراس فقط دوليين في مصر".

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