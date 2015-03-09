الملاعب العسكرية العقبة الأكبر أمام عودة الدوري

يواجه مجلس إدارة اتحاد الكرة عدة أزمات أمام استئناف بطولة الدوري التي توقفت منذ حادثة استاد الدفاع الجوي في 7 فبراير الماضي.

وقال محمود الشامي عضو اتحاد الكرة: "لدينا إصرار قوي على استئناف المسابقة، وهناك اجتماع مع وزير الداخلية الجديد غدًا الثلاثاء للتنسيق حول كيفية انطلاق البطولة".

وأضاف في برنامج "كورة كل يوم" "تبقى العقبة الأكبر أمامنا هي رفض الأمانة العامة للقوات المسلحة استضافة مباريات الدوري، بعد التصاق اسمها بكارثة مباراة الزمالك وإنبي".

وتابع "هناك 6 أندية تخوض مبارياتها في الدوري على ملاعب القوات المسلحة مثل الزمالك ووادي دجلة والرجاء، وستكون مهددة بعدم إيجاد ملاعب لها".

وواصل الشامي "هناك محاولات مستمرة لإقناع الجهات المسؤولة باستضافة المباريات مجددًا، وانطلاق المسابقة أواخر الشهر الجاري أحد يومي 29 أو30".

وأتم "حددنا هذا الموعد بشكل مبدئي بعد خوض المنتخب مباراة في الأجندة الدولية أحد يومي 27 و28 مارس أمام كولومبيا أو جنوب إفريقيا".