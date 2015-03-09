أخبار عاجلة

فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية -
الزمالك يتذوق مرارة الخسارة الخامسة على يد الشرقية -
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ» -
وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين -
الولايات المتحدة: لا رغبة للأسد وروسيا وإيران في تحقيق السلام -
حلقة جديدة من المكالمات الجنسية بقضية الرشوة الكبرى.. "اللبان" يتفق مع المتهمة على السفر لمعاشرتها يوم الجمعة.. ويسبها فترد: "يا نهار أبيض الناس جنبى" -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الملاعب العسكرية العقبة الأكبر أمام عودة الدوري

Google+ Print
الملاعب العسكرية العقبة الأكبر أمام عودة الدوري الملاعب العسكرية العقبة الأكبر أمام عودة الدوري

يواجه مجلس إدارة اتحاد الكرة عدة أزمات أمام استئناف بطولة الدوري التي توقفت منذ حادثة استاد الدفاع الجوي في 7 فبراير الماضي.

وقال محمود الشامي عضو اتحاد الكرة: "لدينا إصرار قوي على استئناف المسابقة، وهناك اجتماع مع وزير الداخلية الجديد غدًا الثلاثاء للتنسيق حول كيفية انطلاق البطولة".

وأضاف في برنامج "كورة كل يوم" "تبقى العقبة الأكبر أمامنا هي رفض الأمانة العامة للقوات المسلحة استضافة مباريات الدوري، بعد التصاق اسمها بكارثة مباراة الزمالك وإنبي".

وتابع "هناك 6 أندية تخوض مبارياتها في الدوري على ملاعب القوات المسلحة مثل الزمالك ووادي دجلة والرجاء، وستكون مهددة بعدم إيجاد ملاعب لها".

وواصل الشامي "هناك محاولات مستمرة لإقناع الجهات المسؤولة باستضافة المباريات مجددًا، وانطلاق المسابقة أواخر الشهر الجاري أحد يومي 29 أو30".

وأتم "حددنا هذا الموعد بشكل مبدئي بعد خوض مباراة في الأجندة الدولية أحد يومي 27 و28 مارس أمام كولومبيا أو جنوب إفريقيا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب