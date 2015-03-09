اتحاد الكرة: كوبر مستمر إذا ألغي الدوري

لم يضع اتحاد الكرة بندًا في عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر شرطًا ينص على فسخ التعاقد في حالة إلغاء الدوري.

وأوضح محمود الشامي عضو اتحاد الكرة "ليست هناك أي شروط في تعاقد المدرب الأرجنتيني مرتبطة باستمرار بطولة الدوري من عدمها".

وأشار في تصريحات تليفزيونية إلى أن راتب كوبر ومساعديه الثلاثة 65 ألف دولار.

وتابع لقناة النهار الرياضية "تم الاتفاق مع المدرب الأرجنتيني على تقاضي راتب شهرين عند التوقيع، وليس ثلاثة أشهر مثلما تردد في الفترة الأخيرة".

وأتم "كوبر متمسك للغاية بخوض مباراة المنتخب في الأجندة الدولية، حيث وصلنا عرضين من كولومبيا وجنوب إفريقيا لمواجهة أحدهما يوم 27 أو28 مارس".