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لماذا تأخرت مصر في اختيار كوبر 14 أسبوعًا؟

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لماذا تأخرت مصر في اختيار كوبر 14 أسبوعًا؟ لماذا تأخرت مصر في اختيار كوبر 14 أسبوعًا؟

لماذا تأخر اختيار اتحاد الكرة لمدير فني أجنبي لقيادة منتخب مصر لفترة طويلة؟ محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد فسر هذا الاختيار.

وقال الشامي: "لقد أضعنا وقتًا طويلاً في اختيار المدرب الأجنبي بسبب سياسة تشكيل اللجان الثلاثية والخماسية وغيرها".

وأشار في تصريحات تليفزيونية إلى أن هذه اللجان تؤدي لتواكل أعضائها على بعضهم والكسل في اتخاذ القرارات.

وأضاف "لذا تأخر اختيار هيكتور كوبر لثلاثة أشهر ونصف".

واختتم الشامي "نحاول تفادي الآثار السلبية في عمل هذه اللجان في التنسيق لإعداد تصور كامل عن كيفية انطلاق بطولة الدوري".

يُذكر أن منتخب مصر بلا جهاز فني بعد إقالة شوقي غريب في نوفمبر الماضي، لإخفاقه في التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2015.

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