بالفيديو - صلاح يتوقف عن التسجيل في خسارة كارثية من لاتسيو

اكتسح لاتسيو ضيفه فيورنتينا الذي يضم محمد صلاح برباعية نظيفة في لقاء الفريقين بالدوري الإيطالي يوم الاثنين.

وشارك صلاح في مباراة الجولة 26 من المسابقة من الدقيقة الأولى حتى نهايتها.

وفشل لاعب تشيلسي المعار في التسجيل لأول مرة منذ أربع مباريات، إذ سجل ستة أهداف في المباريات الثمانية التي لعبها بقميص الفيولا.

الخسارة هي الأولى لفيورنتينا منذ انضمام الجناح المصري إليه في مطلع فبراير الماضي.

لاتسيو بالطول وبالعرض

وسجل رباعية لاتسيو لوكاس بيليا وأنتونيو كاندريفا وميروسلاف كلوزه (هدفين) في الدقائق 6 و65 و75 و85.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 46 نقطة يحتل بها المركز الثالث بفارق الأهداف عن نابولي، بينما استقر الفيولا في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

وسيطر فريق العاصمة على المباراة من الدقيقة الأولى وحتى نهايتها في غياب تام لهجوم فيورنتينا الذي قاده صلاح في ظل غياب ماريو جوميز وخوما بوباكار للإصابة.

لم تفلح محاولات لاعب المقاولون السابق وزملائه في تهديد مرمى لاتسيو بشكل فعلي.

ويستعد فيورنتينا لملاقاة روما في دور الـ16 من الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

شاهد أهداف المباراة