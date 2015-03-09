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بالفيديو – أهداف النني في احتفاله بـ100 مباراة مع بازل

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بالفيديو – أهداف النني في احتفاله بـ100 مباراة مع بازل بالفيديو – أهداف النني في احتفاله بـ100 مباراة مع بازل

لم يكن فوز بازل على ثون في الدوري السويسري مطلع الأسبوع الجاري ومواصلة تصدره لجدول الترتيب هو الحدث الأهم للاعب خط وسط الفريق محمد النني، بل كان هناك حدث أهم ألا وهو المشاركة الـ100 للمصري مع فريقه.

النني انتقل إلى بازل قادما من المقاولون العرب في يناير عام 2013 على سبيل الإعارة لستة أشهر، ولكن أدائه الجيد جعل الفريق السويسري يقوم بانتدابه نهائيا حتى صيف 2017.

تطور النني الكبير وأدائه الجيد جعله يصبح أحد أعمدة الفريق الأساسية سواء مع المدير الفني السابق مورات ياكين، أو الحالي باولو سوسا، ليكافئه النادي بتمديد تعاقده لعام آخر.

لاعب المصري نجح في تسجيل ثلاثة أهداف، وصنع خمسة في إجمالي الـ100 مشاركه له مع بازل.

ونجح في التتويج بالدوري السويسري مرتين، وبلغ نهائي الكأس مرتين، ولكنه لم يظفر به حتى الآن، ووصل مع الفريق إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، مع تأهله إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

FilGoal.com يحتفل بالنني ويستعرض أهدافه مع بازل:

1-الهدف الأول جاء أمام زيوريخ بالدوري

2- الهدف الثاني جاء أمام فينترتور في الكأس

3-الهدف الثالث جاء أمام جراسهوبرز في الدوري

أما كل أهدافه الخمسة التي صنعها فجاءت كلها بالدوري.


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Preview YouTube video محمد النني يحرز هدفه الأول مع بازل في مرمى زيوريخ بالدوري السويسري‬

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فيديو اليوم السابع

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