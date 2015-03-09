وصول محلب وهيكل وأبو هشيمة لاحتفال الأهرام بانعقاد المؤتمر الاقتصادى

أعضاء "تمرد" يلتقون وزيرة القوى العاملة للتجهيز للمؤتمر الاقتصادى

وصل، منذ قليل، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، والكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعدين الدستور، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والدكتور عادل عدوى وزير الصحة، إلى الاحتفالية التى تقيمها مؤسسة الأهرام، بأحد فنادق القاهرة، وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الاقتصادى نهاية الأسبوع، والاحتفال بمرور 140 عامًا على تأسيس "الأهرام" الذى يوافق الخامس من أغسطس.