تعرف على أشهر الاضطرابات النفسية الناتجة عن السمنة

تؤثر السمنة بالسلب على الإنسان صحيا ونفسيا، ولا يعى البعض أنها تؤثر بشكل أولى على الحالة النفسية لأمور تتعلق بقدرة الشخص على تقبل شكله وهيئته.

الدكتورة رغدة أحمد الأخصائية النفسية تنصح بإنقاص الوزن، ليس فقط للتمتع بصحة أفضل، بل للتخلص من التأثير السلبى للسمنة على الحالة النفسية للمريض بها.

السمنة والأمراض النفسية

تأثير السمنة على الحالة النفسية

>فالسمنة، كما تفسرها رغدة، هى الكابوس النفسى الأول والمسبب للأمراض النفسية والاضطرابات العاطفية والعقلية لدى أغلب مرضاها، فهى تؤثر بشكل كبير على عوامل الرضا والتقبل، وتساعد على نفاذ مخزونها لدى المريض.>فالمريض بالسمنة يعانى من حالة اضطراب نفسى، وتدريجيا قد يعانى من نوبات اكتئاب، توتر، وقلق، وحالة عزلة، رغبة فى الوحدة الجبرية، الازدواجية، وهذه بعض تأثيرات السمنة النفسية بسبب عدم تقبل المجتمع للشخص البدين وتدنى النظرة العامة له.

وتابعت رغدة قائلة "شعور المريض بالسمنة بنبذ المجتمع له، والحكم المسبق على عاداته الغذائية وصفاته، يراكم الاضطرابات النفسية بداخله، ويزيد من شعوره بالغضب وبغض جسمه، وانعدام ثقته بنفسه ومظهره وشخصيته، وهو ما يفقده ميزاته الشخصية ويراكم لديه الشعور بخيبة الأمل، وانحصار علاقاته الاجتماعية واضطرابها، وقلة شعوره بالأمان، والجبن والكذب".

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