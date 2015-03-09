تعرف على أضرار القىء المستمر

القىء عرض مبكر ومشترك بين الكثير من الأمراض

أضرار ومضاعفات القىء المستمر

القىء حالة مرضية وعرض ينذر بمشكلة ما يعانى منها المريض، وتختلف الأمراض التى يكون من أعراضها تعرض المريض للغثيان والقىء، بداية من أمراض المعدة مرورا بأمراض المخ وانتهاء بالأمراض النفسية.>القىء عرض ينذرك مبكرا بوقوع مشكلة، هذا ما أكدته الدكتورة نيفين رضا أخصائية الجهاز الهضمى والباطنة، مشيرة إلى أهمية الاكتشاف المبكر لسبب القىء المستمر، لاعتباره عرضا مشتركا بين الكثير من الأمراض.>إهمال القىء المستمر مشكلة كبيرة تعرض المريض للإصابة بمضاعفات مرضية خطيرة، لذا إذا ما استمرت حالة الغثيان والرغبة فى القىء مع التقيؤ الفعلى لأكثر من يوم كامل ينصح بزيارة المختص.

وذكرت د.نيفين بعض أضرار القىء المستمر والتى من بينها: الإصابة بقرحة المعدة، وقرح الإثنى عشر، التهاب جدار الأمعاء، تآكل الأسنان بفضل أحماض المعدة القوية، القىء الملىء بالدم كعرض متقدم، الزغطة، الهزلان والضعف، الأنيميا، الإصابة بأمراض سوء التغذية، الشحوب والاصفرار، جفاف الجلد وتشققه، الدوخة ونوبات الدوار، ضعف البنية والنحافة، وهى مضاعفات تستوجب سرعة العلاج لدى مختص.

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