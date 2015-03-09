أخبار عاجلة

فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية -
الزمالك يتذوق مرارة الخسارة الخامسة على يد الشرقية -
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ» -
وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين -
الولايات المتحدة: لا رغبة للأسد وروسيا وإيران في تحقيق السلام -
حلقة جديدة من المكالمات الجنسية بقضية الرشوة الكبرى.. "اللبان" يتفق مع المتهمة على السفر لمعاشرتها يوم الجمعة.. ويسبها فترد: "يا نهار أبيض الناس جنبى" -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على أضرار القىء المستمر

Google+ Print
تعرف على أضرار القىء المستمر تعرف على أضرار القىء المستمر
القىء حالة مرضية وعرض ينذر بمشكلة ما يعانى منها المريض، وتختلف الأمراض التى يكون من أعراضها تعرض المريض للغثيان والقىء، بداية من أمراض المعدة مرورا بأمراض المخ وانتهاء بالأمراض النفسية.

القىء عرض مبكر ومشترك بين الكثير من الأمراض


>القىء عرض ينذرك مبكرا بوقوع مشكلة، هذا ما أكدته الدكتورة نيفين رضا أخصائية الجهاز الهضمى والباطنة، مشيرة إلى أهمية الاكتشاف المبكر لسبب القىء المستمر، لاعتباره عرضا مشتركا بين الكثير من الأمراض.

أضرار ومضاعفات القىء المستمر


>إهمال القىء المستمر مشكلة كبيرة تعرض المريض للإصابة بمضاعفات مرضية خطيرة، لذا إذا ما استمرت حالة الغثيان والرغبة فى القىء مع التقيؤ الفعلى لأكثر من يوم كامل ينصح بزيارة المختص.

وذكرت د.نيفين بعض أضرار القىء المستمر والتى من بينها: الإصابة بقرحة المعدة، وقرح الإثنى عشر، التهاب جدار الأمعاء، تآكل الأسنان بفضل أحماض المعدة القوية، القىء الملىء بالدم كعرض متقدم، الزغطة، الهزلان والضعف، الأنيميا، الإصابة بأمراض سوء التغذية، الشحوب والاصفرار، جفاف الجلد وتشققه، الدوخة ونوبات الدوار، ضعف البنية والنحافة، وهى مضاعفات تستوجب سرعة العلاج لدى مختص.

موضوعات متعلقة..


>غرغرة الفم الصباحية طريقك للحماية من الأمراض.. بالقرنقل تنقى المعدة وبيكربونات الصوديوم تنظف الأسنان وتبيضها.. وبالشاى تخلصك من احتقان الزور.. والمياه الدافئة مطهر قوى للأمعاء وتخلص من آلام الجسم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365