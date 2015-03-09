أخبار عاجلة

فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية -
الزمالك يتذوق مرارة الخسارة الخامسة على يد الشرقية -
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ» -
وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين -
الولايات المتحدة: لا رغبة للأسد وروسيا وإيران في تحقيق السلام -
حلقة جديدة من المكالمات الجنسية بقضية الرشوة الكبرى.. "اللبان" يتفق مع المتهمة على السفر لمعاشرتها يوم الجمعة.. ويسبها فترد: "يا نهار أبيض الناس جنبى" -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الخارجية الأمريكية: كيري سيلتقي السيسي في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ

Google+ Print
الخارجية الأمريكية: كيري سيلتقي السيسي في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ الخارجية الأمريكية: كيري سيلتقي السيسي في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ

جون كيري

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية جون كيري سيتوجه إلى شرم الشيخ يوم الجمعة المقبلة، وذلك للمشاركة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر عقده خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الحالي.

وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن كيري سيجتمع أيضا خلال زيارته إلى شرم الشيخ مع الرئيس عبد الفتاح ، حيث من المقرر أن يبحثا عددا من القضايا التي تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الدولية وخاصة جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش والوضع الراهن في ليبيا والأزمة الحالية في سوريا.

وأكدت المسؤولة الأمريكية في تصريحات صحفية اليوم، التزام الولايات المتحدة بتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد مع ، مشددة على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المصرية من أجل مساعدة الشعب المصري في تحقيق مستقر وخلق فرص عمل جديدة ودعم الشباب وتوفير الرعاية الصحية وكذلك المساعدة في تحقيق طموحات المصريين نحو توفير الحقوق لكافة الأطراف والحرية واحترام مناخ سياسي سلمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين

وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين

ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك

ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك