الخارجية الأمريكية: كيري سيلتقي السيسي في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية جون كيري سيتوجه إلى شرم الشيخ يوم الجمعة المقبلة، وذلك للمشاركة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر عقده خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الحالي.

وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن كيري سيجتمع أيضا خلال زيارته إلى شرم الشيخ مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث من المقرر أن يبحثا عددا من القضايا التي تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الدولية وخاصة جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش والوضع الراهن في ليبيا والأزمة الحالية في سوريا.

وأكدت المسؤولة الأمريكية في تصريحات صحفية اليوم، التزام الولايات المتحدة بتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد مع مصر، مشددة على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة المصرية من أجل مساعدة الشعب المصري في تحقيق اقتصاد مستقر وخلق فرص عمل جديدة ودعم الشباب وتوفير الرعاية الصحية وكذلك المساعدة في تحقيق طموحات المصريين نحو توفير الحقوق لكافة الأطراف والحرية واحترام مناخ سياسي سلمي.