ربة منزل تلقى مصرعها بعد أن صدمتها سيارة مجهولة فى سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها بعد أن صدمتها سيارة بناحية قرية أم دومة دائرة مركز شرطة طما، حيث توفت فور وصولها مستشفى أسيوط الجامعى محولة من مستشفى طما المركزى.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال يفيد بوفاة ربة منزل فى حادث سيارة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما بوصول سمر ج ا ج 40 ربة منزل وتقيم بناحية أم دومه إلى مستشفى طما المركزى دائرة المركز مصابة " بجرح بالجبهة وكسور مضاعفة بالقدمين "، وتم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعى وتوفيت أثناء تحويلها " ادعاء حادث سيارة ".

وبسؤال زوج المتوفاة 47 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء سير زوجته بذات الناحية إصطدمت بها سيارة مجهولة، ثم فرت هاربة مما نتج عنه إصابتها التى أودت بحياتها ونفـى الشبهة الجنائية و بتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " نزيف بالمخ " نتيجة حادث سيارة ولا توجد شبهة جنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وتحديد وضبط السيارة مرتبكة الحادث وقائدها تحرر عن ذلك المحضر رقم 2867 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.