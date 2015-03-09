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"تنفيذى الإسكندرية" يقرر تشكيل لجنة بعضوية "أملاك الدولة" للبت فى أراضى المحافظة

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"تنفيذى الإسكندرية" يقرر تشكيل لجنة بعضوية "أملاك الدولة" للبت فى أراضى المحافظة "تنفيذى الإسكندرية" يقرر تشكيل لجنة بعضوية "أملاك الدولة" للبت فى أراضى المحافظة
عقدت اليوم جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية، برئاسة هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، والدكتورة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، وأمانة سر اللواء حسين رمزى، السكرتير العام، وبحضور اللواء إبراهيم الألفى، السكرتير العام المساعد، والدكتور رشدى زهران، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، وجميع رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

قرر المجلس تشكيل لجنة دائمة مكونة من هيئة أملاك الدولة والمرور والشئون القانونية وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية وغيرها من الجهات المختصة، ويتم تحديد مهام اللجنة للبت فى المسائل المتعلقة بالأراضى والشوارع بالمحافظة.

ووافق المجلس على اعتماد الجزء المتبقى من شارع عادل أبو زهرة "نصر الدين سابقًا" سموحة أمام جرين بلازا والذى يمثل 20% من الشارع المعتمد منه 80%، كما تمت الموافقة على اعتماد خريطة مشروع تعديل جزء من الخريطة "2 – 1" الدرايسة.

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مصر 365