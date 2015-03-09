"تموين الإسكندرية": لا يوجد أزمة سولار أو بوتاجاز بالمحافظة

قال مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن المحافظة لا يوجد بها أزمة سولار أو بوتاجاز، قائلا: لا يوجد سيارة واحدة متوقفة بالإسكندرية، كما لا يوجد طوابير على محطات البنزين، وأن الأزمة تظهر فى بعض المحافظات الأخرى وليست الإسكندرية.

وأكد فى تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع" على أن الأزمة قد انتهت منذ الأسبوع الماضى، عقب النوة الأخيرة، وأن المديرية قامت بضخ كميات إضافية لأطراف المحافظة خاصة بمناطق غرب (العامرية، برج العرب، قرى النهضة) وشرقا ( أبوقير – المندرة – الطابية – خورشيد).

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