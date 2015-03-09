مباشر - صلاح 0-1 لاتسيو.. أووووه، العارضة تنقذ فيورنتينا

ينقل FilGoal.com تغطية حية لمباراة فيورنتينا ولاتسيو في الدوري الإيطالي والتي يلعبها محمد صلاح بشكل أساسي.

ويحل فيورنتينا ضيفا على لاتسيو ضمن الجولة 26 من المسابقة.

ويعتمد فيتشينزو مونتيلا على صلاح كمهاجم صريح في مباراة لاتسيو لغياب ماريو جوميز وخوما بوباكار للإصابة.

لكن وقبل انقضاء 10 دقائق، كان لاتسيو قد تقدم على فيورنتينا بقذيفة أرضية من لوكاس بيليا.

لاتسيو أفضل في المباراة حتى الدقيقة 12، أهدر أصحاب الأرض فرصتين للآن بأخطاء كارثية من دفاع فيولا.

في الدقيقة 15 خطأ قاتل جديد من دفاع فيورنتينا، (هيودوا الفريق في داهية منهم لله)

كرة طولية لفيورنتينا ومحمد صلاح يتسلم الكرة، "كان هيعمل واحدة شبه بتاعة ماتش يوفنتوس"، لكنه قرر التمرير للخلف بعدما مر بدلا من التصويب.

وفي الدقيقة 32، أووووه... بيليا كاد أن يسجل الهدف الثاني للاتسيو، لكن العارضة ردت قذيفة النجم الأرجنتيني المتألق.

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