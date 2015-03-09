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كلوزه يقود هجوم لاتسيو.. وأندرسون أساسيا أمام صلاح

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كلوزه يقود هجوم لاتسيو.. وأندرسون أساسيا أمام صلاح كلوزه يقود هجوم لاتسيو.. وأندرسون أساسيا أمام صلاح

يقود الألماني ميروسلاف كلوزه خط هجوم لاتسيو أمام فيورنتينا، بينما يشارك البرازيلي فيليبي أندرسون من البداية.

ويحل فيورنتينا ضيفا على لاتسيو في الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

ويشارك الجناح المصري محمد صلاح أساسيا مع فيورنتينا. (طالع التفاصيل).

وعلى الجانب الأخر يتواجد البرازيلي السريع أندرسون في التشكيل الأساسي للاتسيو مع تواجد أنطونيو كاندريفا.

وجاء تشكيل لاتسيو على النحو التالي: فيديريكو ماركيتي، دانيلو كاتالدي، دوسان باستا، ستيفان دي فري، ستيفان رادو، ماوريسيو، أنطونيو كاندريفا، ستيفانو ماوري، لوكاس بيجليا، أندرسون، ميروسلاف كلوزه.

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