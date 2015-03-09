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جيجز يدافع عن دي ماريا وفان جال

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جيجز يدافع عن دي ماريا وفان جال جيجز يدافع عن دي ماريا وفان جال

دافع ريان جيجز المدرب المساعد لمانشستر يونايتد عن لاعب الفريق آنخيل دي ماريا، والمدير الفني لويس فان جال ضد الانتقادات التي يتعرض لها الثنائي في الفترة الأخيرة.

دي ماريا يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب انخفاض مستواه في الفترة الأخيرة، ما دفع فان جال لاستبداله بعد 60 دقيقة أمام نيوكاسل، وبين شوطي المباراة التي سبقتها أمام سندرلاند.

وكان فان جال قد أكد أن دي ماريا يفتقد للثقة اللازمة خلال المباريات الأخيرة، لكن جيجز عارض تصريحات المدرب الهولندي قائلا"لا أعتقد أن اللاعب يعاني من فقدان الثقة".

وأضاف في تصريحاته لموقع "سبورت" الإنجليزي"دي ماريا لاعب متميز، هو فقط يعاني من اختلاف الدوري".

وأكمل"اللاعبون الذين يحبون المخاطرة في المباريات ويقومون بتجربة أشياء مختلفة عن نظرائهم، دائما يعانون من اهتزاز المستوى، ولكنهم لاعبون كبار ودي ماريا واحد منهم".

في الوقت ذاته دافع اللاعب الويلزي عن فان جال ضد الهجوم الذي يتعرض له الأخير بسبب تقديم الفريق أداء مهتز رغم تحقيقه الفوز.

وأوضح"في الفترة الحالية النتائج أهم من الأداء، يأتي الأداء بعد ذلك، وأخيرا سوف نكتسب الثقة في أنفسنا مجددا".

وأتم"في آخر ثلاثة أشهر لم نتعرض للهزيمة سوى مرتين فقط، وهذا يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح".

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فيديو اليوم السابع