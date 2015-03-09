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' كين يجب أن يعتذر عن المشاركة في أمم أوروبا مع إنجلترا '

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' كين يجب أن يعتذر عن المشاركة في أمم أوروبا مع إنجلترا ' ' كين يجب أن يعتذر عن المشاركة في أمم أوروبا مع إنجلترا '

طالب يان فيرتونخين مدافع توتنام زميله في الفريق هاري كين بالاعتذار وعدم المشاركة في بطولة اليورو للشباب تحت سن 21 عاما التي تقام الصيف المقبل.

وتقام بطولة اليورو في التشيك في شهر يونيو المقبل، ويعد هاري كين أحد أبرز اللاعبين المتوقع أن يكونوا ضمن التشكيل الأساسي للفريق في البطولة.

ويتألق كين خلال الفترة الحالية مع توتنام إذ أنه سجل 26 هدفا للفريق في كل البطولات، ما جعل المدافع البلجيكي يرى أن الأول عليه إراحة نفسه في الصيف.

وأوضح في تصريحاته لصحيفة "لندن إيفينينج ستاندرد" أنه بالرغم من معرفته بأن منتخب إنجلترا يحتاج كين، إلا أن المهاجم الشاب عليه إراحة نفسه حتى يكون جاهزا للموسم المقبل.

وأضاف"أعرف جيدا أن أي لاعب يرغب في مواصلة اللعب في كل البطولات، لكن في بعض الأحيان عليك أن تعتني بنفسك وبجسدك حتى لا يتم إرهاقك".

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