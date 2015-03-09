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كالياري يقيل مدربه جيانفرانكو زولا

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كالياري يقيل مدربه جيانفرانكو زولا كالياري يقيل مدربه جيانفرانكو زولا

روما، (إفي): أعلن كالياري اليوم الاثنين عن إقالة المدرب جيانفرانكو زولا من منصبه لسوء نتائج الفريق.

زولا لم يحصد سوى نقطة وحيدة في آخر ست مباريات بالدوري الإيطالي لكرة القدم، ويحتل المركز الـ18 بالجدول، الذي يهبط بصاحبه لدوري القسم الثاني.

وتولى زولا مسؤولية كالياري في ديسمبر الماضي، بدلا من التشيكي زدينيك زيمان، الذي تشير بعض وسائل الإعلام إلى امكانية عودته لقيادة الفريق الإيطالي، رغم عدم تأكيد هذه الاحتمالية بشكل رسمي من قبل النادي.

وسبق لزولا أن قاد في انجلترا فريقي وست هام (2008-2010) وواتفورد (2012-2013).

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