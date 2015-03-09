أخبار عاجلة

فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية -
الزمالك يتذوق مرارة الخسارة الخامسة على يد الشرقية -
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ» -
وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين -
الولايات المتحدة: لا رغبة للأسد وروسيا وإيران في تحقيق السلام -
حلقة جديدة من المكالمات الجنسية بقضية الرشوة الكبرى.. "اللبان" يتفق مع المتهمة على السفر لمعاشرتها يوم الجمعة.. ويسبها فترد: "يا نهار أبيض الناس جنبى" -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كروس: سنسجل في شالكه كما نفعل دائما على برنابيو

Google+ Print
كروس: سنسجل في شالكه كما نفعل دائما على برنابيو كروس: سنسجل في شالكه كما نفعل دائما على برنابيو

مدريد، (إفي): أعرب لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الألماني توني كروس عن رغبة فريقه في العودة لتقديم "أداء جيد" امام شالكه الألماني، محذرا من أن الأخير "سيقدم كل ما لديه".

وقال كروس في تصريحات لشركة (بوين) الراعية للفريق: "هدفنا الرئيسي هو التأهل لربع النهائي، نرغب في العودة لتقديم أداء أمام شالكه على ملعبنا".

وأضاف اللاعب "سيغيرون الخطة التي لعبوا بها في مباراة الذهاب بشكل كبير، سيحاولون التمركز دفاعيا بصورة جيدة ومع مرور الوقت سيتقدمون للأمام لأنهم سيسعون لتعويض خسارة الذهاب".

وأعرب كروس عن قناعته بأن ريال يوم الثلاثاء سينجح في هز شباك شالكه "كما يحدث دائما في برنابيو"، على حد تعبيره.

وتابع "شالكه سيبذل كل ما لديه من جهد، سيحاول تعويض خسارته أمامنا، ننتظر خصما متحمسا مما سيصعب من المهمة".

واعتبر كروس أن إقامة نهائي دوري الأبطال هذا الموسم في ملعب برلين يعد "دافعا جميلا" بالنسبة له، مشيرا إلى أن الفريق سيسعى للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع