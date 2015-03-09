كروس: سنسجل في شالكه كما نفعل دائما على برنابيو

مدريد، (إفي): أعرب لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الألماني توني كروس عن رغبة فريقه في العودة لتقديم "أداء جيد" امام شالكه الألماني، محذرا من أن الأخير "سيقدم كل ما لديه".

وقال كروس في تصريحات لشركة (بوين) الراعية للفريق: "هدفنا الرئيسي هو التأهل لربع النهائي، نرغب في العودة لتقديم أداء أمام شالكه على ملعبنا".

وأضاف اللاعب "سيغيرون الخطة التي لعبوا بها في مباراة الذهاب بشكل كبير، سيحاولون التمركز دفاعيا بصورة جيدة ومع مرور الوقت سيتقدمون للأمام لأنهم سيسعون لتعويض خسارة الذهاب".

وأعرب كروس عن قناعته بأن ريال يوم الثلاثاء سينجح في هز شباك شالكه "كما يحدث دائما في برنابيو"، على حد تعبيره.

وتابع "شالكه سيبذل كل ما لديه من جهد، سيحاول تعويض خسارته أمامنا، ننتظر خصما متحمسا مما سيصعب من المهمة".

واعتبر كروس أن إقامة نهائي دوري الأبطال هذا الموسم في ملعب برلين يعد "دافعا جميلا" بالنسبة له، مشيرا إلى أن الفريق سيسعى للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.