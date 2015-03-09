القبض على عاطل بحوزته 12 تمثالاً فرعونيًا وبندقية خرطوش بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، من ضبط "خالد عيد سليمان" عاطل، ومقيم قرية أحمد شوقى دائرة قسم غرب النوبارية، لحيازته سلاحًا ناريًا بدون ترخيص، والاتجار فى الآثار.

وضبط بحوزة العاطل بندقية خرطوش عيار 12 محلى الصنع، وعدد (65) طلقة من ذات العيار، وعدد (2) أبريق نحاس متوسط الحجم، وعدد (12) تمثالاً مختلفة الأشكال والأحجام، يشتبه فى أثريتها، وهاتف محمول.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للسلاح المضبوط بقصد الدفاع، والتماثيل بقصد الاتجار، وأخطرت هيئة آثار البحيرة لاتخاذ شئونها، وتحرر المحضر 997/20/2015 جنايات القسم.

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