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تأجيل محاكمة بديع و311 إخوانيا فى حرق "محاكم الإسماعيلية" لـ6 أبريل

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تأجيل محاكمة بديع و311 إخوانيا فى حرق "محاكم الإسماعيلية" لـ6 أبريل تأجيل محاكمة بديع و311 إخوانيا فى حرق "محاكم الإسماعيلية" لـ6 أبريل
أجلت محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية، محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و311 متهما، باقتحام وحرق مجمع محاكم الإسماعيلية، لجلسة 6 أبريل المقبل.

ونظرت المحكمة فى جلستها اليوم بمعسكر الجلاء للجيش الثانى الميدانى، وقررت تأجيل الجلسة لعدم حضور متهمين رئيسيين، بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وقيادات وسطى بالجماعة لعدم حضورهم بسبب محاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة فى القضية المعروفة باسم "غرفة عمليات رابعة".

ويحاكم فى القضية 312 متهمًا بينهم الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، والقيادى بالجماعة محمد البلتاجى، والداعية صفوت حجازى، وقيادات وسطى بالجماعة، بتهم التحريض واقتحام وحرق مجمع محاكم الإسماعيلية فى أعقاب فض اعتصام ميدانى رابعة العدوية ونهضة ، فى أغسطس من عام 2013.

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