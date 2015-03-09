إحالة 47 طبيبا بمستشفى فى الشرقية للتحقيق بسبب الغياب

قرر الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية إحالة عدد 47 طبيبا بمستشفى منيا القمح المركزى، بسبب التغيب عن العمل وعدم التوقيع فى دفاتر الحضور والانصراف للنوبيتجيات إلى التحقيق.

جاء ذلك أثناء الزيارة المفاجئة التى قام بها المحافظ بمركز ومدينة منيا القمح فى إطار جولاته المستمرة لمتابعة دولاب العمل بالمؤسسات الحكومية لتحقيق نوع من الانضباط حيث التقى المحافظ بالمرضى وأهاليهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة وتلافى أى شكوى من المستشفيات بالإضافة إلى معالجة السلبيات والتصدى للإهمال.

وعنف محافظ الشرقية طاقم التمريض بالمستشفى بسبب عدم توفير الهدوء والنقاش بصوت مرتفع فى الطرقات مع العاملين بالمستشفى، وقال المحافظ: إن مايحدث يدل على عدم الاحترام والالتزام.