إحالة 47 طبيبا بمستشفى فى الشرقية للتحقيق بسبب الغياب

قرر الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية إحالة عدد 47 طبيبا بمستشفى منيا القمح المركزى، بسبب التغيب عن العمل وعدم التوقيع فى دفاتر الحضور والانصراف للنوبيتجيات إلى التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
جاء ذلك أثناء الزيارة المفاجئة التى قام بها المحافظ بمركز ومدينة منيا القمح فى إطار جولاته المستمرة لمتابعة دولاب العمل بالمؤسسات الحكومية لتحقيق نوع من الانضباط حيث التقى المحافظ بالمرضى وأهاليهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة وتلافى أى شكوى من المستشفيات بالإضافة إلى معالجة السلبيات والتصدى للإهمال.
وعنف محافظ الشرقية طاقم التمريض بالمستشفى بسبب عدم توفير الهدوء والنقاش بصوت مرتفع فى الطرقات مع العاملين بالمستشفى، وقال المحافظ: إن مايحدث يدل على عدم الاحترام والالتزام.