أمن سوهاج يضبط 255 مخالفة مرافق بحملة لإزالة الإشغالات بسوهاج

نفذت مديرية من سوهاج بإشراف اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة بدائرة قسم ثان سوهاج لرفع وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين والأسواق وضبط الباعة الجائلين وإزالة المخالفات الخاصة بالتراخيص وقد أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 255 مخالفة متنوعة، وتــــم اتخاذ الإجراءات القانونيــــة قبل المضبوطيــن.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج لليوم السابع أننا مستمرون فى إزالة كل التعديات الموجودة بالشارع لإعلاء سيادة القانون ومنع التكدسات بالميادين والمناطق الحيوية والتخلص من كل التعديات الموجودة على بالشارع من قبل أصحاب المحلات من خلال البروز وأننا قمنا بتوجيه النصح والإرشاد لكل المتعدين بضرورة الالتزام بالقانون قبل تطبيقه عليهم.

>وجاءت الحملة برئاسة اللواء أحمد شاهين نائب المدير واللواء مساعد المدير للأمن وضمت الحملة قسم المرافق وإدارة البحث الجنائى وقسم ثان سوهاج ومسئولى الأحياء بمدينة سوهاج.