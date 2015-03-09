أخبار عاجلة

فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية -
الزمالك يتذوق مرارة الخسارة الخامسة على يد الشرقية -
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ» -
وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين -
الولايات المتحدة: لا رغبة للأسد وروسيا وإيران في تحقيق السلام -
حلقة جديدة من المكالمات الجنسية بقضية الرشوة الكبرى.. "اللبان" يتفق مع المتهمة على السفر لمعاشرتها يوم الجمعة.. ويسبها فترد: "يا نهار أبيض الناس جنبى" -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أمن سوهاج يضبط 255 مخالفة مرافق بحملة لإزالة الإشغالات بسوهاج

Google+ Print
أمن سوهاج يضبط 255 مخالفة مرافق بحملة لإزالة الإشغالات بسوهاج أمن سوهاج يضبط 255 مخالفة مرافق بحملة لإزالة الإشغالات بسوهاج
نفذت مديرية من سوهاج بإشراف اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة بدائرة قسم ثان سوهاج لرفع وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين والأسواق وضبط الباعة الجائلين وإزالة المخالفات الخاصة بالتراخيص وقد أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 255 مخالفة متنوعة، وتــــم اتخاذ الإجراءات القانونيــــة قبل المضبوطيــن.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج لليوم السابع أننا مستمرون فى إزالة كل التعديات الموجودة بالشارع لإعلاء سيادة القانون ومنع التكدسات بالميادين والمناطق الحيوية والتخلص من كل التعديات الموجودة على بالشارع من قبل أصحاب المحلات من خلال البروز وأننا قمنا بتوجيه النصح والإرشاد لكل المتعدين بضرورة الالتزام بالقانون قبل تطبيقه عليهم.
>وجاءت الحملة برئاسة اللواء أحمد شاهين نائب المدير واللواء مساعد المدير للأمن وضمت الحملة قسم المرافق وإدارة البحث الجنائى وقسم ثان سوهاج ومسئولى الأحياء بمدينة سوهاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365