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إحالة مدير مدرسة بالشرقية للتحقيق لعدم تواجده بالمدرسة

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إحالة مدير مدرسة بالشرقية للتحقيق لعدم تواجده بالمدرسة إحالة مدير مدرسة بالشرقية للتحقيق لعدم تواجده بالمدرسة
قرر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، إحالة مدير المدرسة الثانوية الفنية التجارية بمنيا القمح للتحقيق، لعدم تواجده بالمدرسة، وتدنى مستوى النظافة أمام الحجرات، وغلق معامل الحاسب الآلى.

كما أحال المحافظ الإدارى المسئول عن دفاتر الحضور والانصراف لتوقيعه لزملائه المتغيبين .

كان المحافظ قد زار المدرسة فى إطار جولة تفقدية لمنيا القمح، ولاحظ تدنى مستوى النظافة، وكلف رئيس المدينة اللواء خالد أيوب بإزالة كشك بجوار المدرسة وتجميل وتأهيل الشارع أمام المدرسة.

كما تفقد خلالها مستودعات الغاز للتأكد من وصول الأسطوانات لمستحقيها وبيعها بالأسعار المحددة، وطالب مدير مديرية لتكثيف الحملات التموينية على مستودعات ومخابز منيا القمح لضبط منظومة الأسعار، وقطع كل السبل والتحايلات أمام مافيا السوق السوداء.

ونبه المحافظ أيضًا بالتأكد على رفع الإشغالات من الشوارع والتصدى للباعة الجائلين بالتنسيق مع شرطة المرافق لإخلاء الشوارع من السيارات لتحقيق السيولة للمارة.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع أى سيارة متروكة لأكثر من يوم بالشوارع، واختتم الجولة بمعاينة أكبر مقلب قمامة بالشرقية، وكلف رئيس المدينة ببناء سور حول المقلب .

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مصر 365

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