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إطلاق اسم الشهيد الملازم "محمود رمزى" على أحد شوارع الإسكندرية

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إطلاق اسم الشهيد الملازم "محمود رمزى" على أحد شوارع الإسكندرية إطلاق اسم الشهيد الملازم "محمود رمزى" على أحد شوارع الإسكندرية
عقد المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية اليوم، الاثنين، جلسته، برئاسة هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، والدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ، والدكتور رشدى زهران، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، وجميع رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

ووافق المجلس خلال الاجتماع على إطلاق اسم الشهيد الملازم أول محمود رمزى فتح الله، الذى استشهد أثناء تأدية عمله فى الإسماعيلية، على الشارع الذى يسكن فيه (19 خلف 40) من شارع جمال عبد الناصر المنتزه أول.

وطالب المجلس بضرورة تشكيل لجنة دائمة مكونة من هيئة أملاك الدولة والمرور والشئون القانونية وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية وغيرها من الجهات المختصة، ويتم تحديد مهام اللجنة للبت فى المسائل المتعلقة بالأراضى والشوارع بالمحافظة.

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