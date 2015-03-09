محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة وضع خطط تنفيذية للأحياء

شدد هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، على ضرورة نشر الوعى فى الأجهزة التنفيذية ووضوح الأدوار بها، مشيرا إلى أن نقطة البداية هى ترتيب البيت من الداخل وعمل حصر بكل ما يوجد بالمحافظة من إمكانيات بشرية وآليات.

كما أكد المحافظ وضع خطط لرؤساء الأحياء قصيرة المدى لمواجهة المشكلات البسيطة التى تواجهم، وأيضا وضع خطط طويلة المدى والبدء فى تنفيذها.

وجاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية التى عقدت اليوم الاثنين برئاسة هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، والدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية، وأمانة سر اللواء حسين رمزى السكرتير العام، وبحضور اللواء إبراهيم الألفى السكرتير العام المساعد، والدكتور رشدى زهران القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، وجميع رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وطالب المحافظ من الكيانات الدينية بضرورة التأكيد على نشر معانى الصدق والأمانة والعمل فى الواعظ الدينى، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مجتمع مدنى وستتفرع منها لجان متخصصة فى كل المجالات يشارك بها جميع الكيانات فى المجتمع من أجهزة تنفيذية ومجتمع مدنى، وذلك للمساعدة على النهوض بالمحافظة.