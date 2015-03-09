طالب جاك لانغ رئيس معهد العالم العربى بباريس بتسهيل مهام ممارسة الديانة الإسلامية فى فرنسا،مؤكدا ان المعهد سيلعب مستقبلا دورا فى تكوين الأئمه،والتعريف الحقيقى بالإسلام كدين تسسامح.
> وقال لانغ.”معهد العالم العربي في باريس سيلعب دورا رئيسيا في تكوين الأئمة في فرنسا، والتعريف بالإسلام الحقيقي، دين تسامح وسلام.
> وأضاف. يجب تسهيل ممارسة الديانة الاسلامية في فرنسا ،و تحسين نوعية تكوين الأئمة لمحاربة التطرف الاسلام .
جاك لانغ يطالب بتسهيل ممارسة الديانة الإسلامية فى فرنسا
طالب جاك لانغ رئيس معهد العالم العربى بباريس بتسهيل مهام ممارسة الديانة الإسلامية فى فرنسا،مؤكدا ان المعهد سيلعب مستقبلا دورا فى تكوين الأئمه،والتعريف الحقيقى بالإسلام كدين تسسامح.