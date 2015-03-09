حبس ضابط متهم بتلقى رشاوى بمدينة نصر

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس ضابط بالإدارة العامة للمرور 4 ايام على ذمة التحقيق، لاتهامه بتلقى رشاوى والتزوير بمدينة نصر.

وكانت إدارة مرور مدينة نصر ،قد اكتشفت اختفاء أرقام عدد من الإيصالات التي تم سحبها من السيارات المخالفة.

ودلت التحريات إلى قيام جمال عبد الحى نصر ضابط بالمرور بقيامه ببيع هذه الإيصالات لأصحابها مقابل تقاضيه رشاوى نظير ذلك ، وتم إخطار النيابة التى أمرت بضبطه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة أول مدينة نصر من ضبط المتهم،وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 539 لسنة 2015،وتمت إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.