السيسى: الدستور السابق لم ينص على عزل الرئيس وتم تدراكه بالدستور الحالى

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حوار لشبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية رؤيته لتصويب الخطاب الدينى ودحض الفكر المتطرف من خلال إعلاء التعاليم السمحة للدين الإسلامى، وقبول الآخر بكل تنوعه الثقافى والعقائدى، مؤكداً أن التنوع البشرى يُعد مصدراً لإثراء الحضارة الإنسانية.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الإسلام يعطى الحرية الكاملة للإنسان فى اختيار معتقداته أو توجهاته السياسية.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية العمل على مكافحة الجهل والفقر، ودعم الخطاب الدينى المعتدل، وترسيخ ثقافة التنوع واحترام الآخر، حيث يؤدى كل ذلك إلى توفير المناخ المناسب للحرية والديمقراطية.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مُجمل التطورات التى شهدتها مصر على مدى العامين الماضيين، حيث أكد على أن إرادة الشعب المصرى هى التى دفعته للوقوف أمام محاولات تغيير الهوية المصرية، وأضاف أن الدستور السابق لم ينص على إمكانية عزل رئيس الجمهورية، وهو ما تم تدراكه فى الدستور الحالى الذى يرسخ الممارسات الديمقراطية فى مصر.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الأفكار المتطرفة تمثل الخطر الأكبر على المنطقة والعالم وهى التى تدفع معتنقيها إلى تدمير مجتمعاتهم وتهديد أمنها، الأمر الذى يتطلب ضرورة قيام الدول العربية بالتصدى بحزم لتلك الأفكار بالتعاون الوثيق مع الدول الصديقة لضمان عدم المساس بالأمن القومى العربي، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن أمن الخليج يُعد خطاً أحمر بالنسبة لمصر.

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