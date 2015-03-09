أخبار عاجلة

فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية -
الزمالك يتذوق مرارة الخسارة الخامسة على يد الشرقية -
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ» -
وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين -
الولايات المتحدة: لا رغبة للأسد وروسيا وإيران في تحقيق السلام -
حلقة جديدة من المكالمات الجنسية بقضية الرشوة الكبرى.. "اللبان" يتفق مع المتهمة على السفر لمعاشرتها يوم الجمعة.. ويسبها فترد: "يا نهار أبيض الناس جنبى" -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى: الدستور السابق لم ينص على عزل الرئيس وتم تدراكه بالدستور الحالى

Google+ Print
السيسى: الدستور السابق لم ينص على عزل الرئيس وتم تدراكه بالدستور الحالى السيسى: الدستور السابق لم ينص على عزل الرئيس وتم تدراكه بالدستور الحالى
استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حوار لشبكة فوكس نيوز الأمريكية رؤيته لتصويب الخطاب الدينى ودحض الفكر المتطرف من خلال إعلاء التعاليم السمحة للدين الإسلامى، وقبول الآخر بكل تنوعه الثقافى والعقائدى، مؤكداً أن التنوع البشرى يُعد مصدراً لإثراء الحضارة الإنسانية.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الإسلام يعطى الحرية الكاملة للإنسان فى اختيار معتقداته أو توجهاته السياسية.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية العمل على مكافحة الجهل والفقر، ودعم الخطاب الدينى المعتدل، وترسيخ ثقافة التنوع واحترام الآخر، حيث يؤدى كل ذلك إلى توفير المناخ المناسب للحرية والديمقراطية.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مُجمل التطورات التى شهدتها على مدى العامين الماضيين، حيث أكد على أن إرادة الشعب المصرى هى التى دفعته للوقوف أمام محاولات تغيير الهوية المصرية، وأضاف أن الدستور السابق لم ينص على إمكانية عزل رئيس الجمهورية، وهو ما تم تدراكه فى الدستور الحالى الذى يرسخ الممارسات الديمقراطية فى مصر.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الأفكار المتطرفة تمثل الخطر الأكبر على المنطقة والعالم وهى التى تدفع معتنقيها إلى تدمير مجتمعاتهم وتهديد أمنها، الأمر الذى يتطلب ضرورة قيام الدول العربية بالتصدى بحزم لتلك الأفكار بالتعاون الوثيق مع الدول الصديقة لضمان عدم المساس بالأمن القومى العربي، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن أمن الخليج يُعد خطاً أحمر بالنسبة لمصر.


>السيسى: مصر تتفهم حاجة أصدقائها إلى الوقت لإدراك حقيقة التطورات المصرية

السيسى لفوكس نيوز: المؤتمر الاقتصادى يعكس إرادة المصريين فى تحقيق التنمية

السيسى: القوة العربية المشتركة تهدف لحماية مقدرات الدول العربية من الإرهاب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين

وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين

ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: لقاء مع حسام حسن لاعب فريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك

ستاد مصر: لقاء خاص مع حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية .. ولاعب الفريق محمد الشرقاوى عقب مباراة الزمالك

ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب

ستاد مصر: تحليل هدف الشرقية فى الزمالك من حيث صحته وتسلل اللاعب