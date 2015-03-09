جابر نصار: إحالة أستاذ جامعى متهم باغتصاب طالبة للتحقيق

أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة أحالت أستاذًا بإحدى الكليات متهم باغتصاب طالبة للتحقيق، مؤكدًا أن الإحالة لا تعنى ثبوت التهمة وإنما التحقق من حدوث التهمة من عدمه.

وأضاف نصار، خلال كلمته بالمؤتمر الذى نظمته حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات للاحتفال بعيد استقلال الجامعة: "لدينا أستاذ بإحدى الكليات متهم باغتصاب طالبة، وأحلناه للتحقيق، ولكن هذا لا يعنى الإدانة، ولكن للتأكد، ولدينا عدد كبير من أساتذة محالين للتحقيق بتهمة التحرش بطالبات، ونحترم طلب السرية التى يطلبها الأساتذة والطلاب خلال التحقيقات".

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه لا توجد حريات منتهكة بجامعة القاهرة، وأن هناك من يتربصون بإدارة الجامعة، مشيرا إلى أن المنظومة الجامعية تعاقب المخطئ، وتقدم الثواب للمصلح وأنها لا تتعمد إيذاء أحد.

جابر نصار: جامعة القاهرة لم تفصل أستاذًا بناء على انتماءاته الفكرية

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