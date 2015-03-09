الائتلاف السورى المعارض يطالب العرب بتسليمه مقعد بلاده فى الأمم المتحدة

طالب هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية للائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية، بسحب الغطاء الشرعى عن النظام السورى، والاعتراف بالائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية قانونيا ممثلا شرعيا وحيدا للثورة السورية، وتسليم مقعد الجامعة العربية للائتلاف، وأن تكون الحكومة المؤقتة قادرة على إصدار الأوراق الرسمية لكل السوريين وليست سفارات النظام السورى.

كما طالب العرب بتسليم مقعد سوريا فى الأمم المتحدة للائتلاف، ومجلس التعاون الإسلامى، وسحب الاعتراف من النظام المجرم - على حد تعبيره- ، معتبرا أن هذا هو أبسط دعم يقدم للنظام السورى.

وقال فى كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى فى دورته 143، إن إضعاف الثورة السورية ليس فى مصلحة العرب، قائلا: لقد أضعف الجيش السورى الحر، ومنعت عنه الأسلحة النوعية، وهذا أدى إلى بروز التيارات المتطرفة، وتحويل سوريا إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات، مشددا على أن بقاء هذه العصابة الطائفية فى دمشق يعطى فرصة للتغول الإيرانى فى المنطقة .

وأضاف، أن أطماع إيران لن تقف فى سوريا والعراق ولبنان واليمن، وأن نهاية هذا التمدد يكون فى سوريا وبدعم الثورة السورية التى تحملت أعباء المواجهة مع هذا المشروع الخطير الذى يستهدف الدول العربية.

إيران قدمت للنظام السورى 80 مليار دولار

>وكشف عن أن إيران قدمت للنظام السورى قرابة 80 مليار دولار، متسائلا: ماذا قدم أصدقاء الشعب السورى للثورة السورية، موضحا أن الاستراتيجية الإيرانية المتقاطعة مصالحها مع الكيان الصهيونى فى فلسطين تهدف إلى أضعاف المنطقة برمتها لخدمة مصالحها .

وأكد أن سوريا انتهت الآن إلى احتلال إيرانى علنى، وهناك مساع حثيثة لتشكيل حزب الله السورى.

وقال هيثم المالح، إننا حين نضع العرب أمام واجباتهم القومية والإنسانية لا نبالغ بذلك، خاصة أن هناك خطرا يهدد وجودهم، داعيا الدول العربية إلى عدم التفريط فى سوريا والمسارعة لدعم ثورتها سياسيا وإعلاميا وماليا، قائلا إن التاريخ سيسجل لكم أو عليكم.