تأجيل إعادة محاكمة 16 متهمًا بـ"أحداث الوزراء" لـ 16 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، نظر إعادة محاكمة 16 متهمًا، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 16 مارس الجارى، مع استمرار حبس المتهمين.

وجدير بالذكر المحكمة قضت فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهمًا "غيابيًا" بالسجن المؤبد، إلى جانب معاقبة 39 متهمًا أحداث بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.

>كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب.