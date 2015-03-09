الداخلية: مصرع إرهابى متهم بحرق 16 سيارة شركة خلال مطاردته بناهيا

أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط العناصر المتورطة فى واقعة اقتحام إحدى شركات المثلجات وإضرام النيران بعدد 16 سيارة تابعة للشركة، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن الوطنى عن رصد وتحديد أحد مرتكبى الواقعة وهو المدعو السيد محمد الشعراوى، من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، مقيم بناهيا بالجيزة والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 124/2014 جنايات كرداسة "أحداث الشغب خلال الاستفتاء على الدستور".

وأشار المصدر فى بيان رسمى إلى أنه عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم ملاحقة المتهم الذى بادر بإطلاق الأعيرة النارية من سلاح آلى كان بحوزته تجاه القوات التى بادلته إطلاق النيران مما أسفر عن مصرعه وضبط بحوزته (السلاح الآلى المستخدم – 2 خزينة – عدد من الطلقات – طبنجه عيار 9مم مبلغ بسرقتها من أحد المواقع الشرطية منذ يناير 2011 م) .

وأوضح المصدر أنه فى إطار الجهود الأمنية لاستهداف البؤر الإخوانية بمنطقة ناهيا المتورطة فى أعمال عنف وتخريب فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدعو عبد الحميد إبراهيم محمد عبد الحميد السنى، من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى ، مقيم بكرداسة، وبحوزته (23 زجاجة مولوتوف –كمية من سائل البنزين – شعارات تحريضية) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.