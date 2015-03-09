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ضبط 70 كيلو بانجو وسلاح آلى بحوزة عامل فى القليوبية

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ضبط 70 كيلو بانجو وسلاح آلى بحوزة عامل فى القليوبية ضبط 70 كيلو بانجو وسلاح آلى بحوزة عامل فى القليوبية
تمكنت أجهزة أمن القليوبية بالخانكة من ضبط عامل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، حيث تم ضبط 70 كيلو بانجو وسلاح آلى بحيازته.

وكانت العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى، تلقى معلومات سرية تفيد قيام "محمد.م" 22 سنة، عامل، بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطه الإجرامى، وتم اخطار اللواء محمود يسرى مدير امن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد الخولي، رئيس مباحث المركز، للتأكد من صحة المعلومات وضبط المتهم متلبساً بالمخدرات.

وتم استهداف المتهم بعدة أكمنة ثابتة ومتحركة وألقى القبض عليه، وكان بحوزته ضبط سلاح نارى "بندقية آلية" وبخزينتها "9" طلقات، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى "70" كيلو جرام.. وباستجواب المتهم وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته، وتم تحرير محضراً بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365