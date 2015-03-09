سائق قطار الشروق أمام النيابة: أتوبيس الطلاب عبر من مكان غير مصرح به

استمع المستشار شريف عبد المنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة، إلى أقوال سائق قطار الشروق، حول مصرع 7 بينهم طلاب، فى حادث تصادم أتوبيس رحلات بالقطار عند مزلقان مدينة الشروق.

وقال السائق أمام النيابة: إنه فوجئ بأتوبيس يعبر طريقًا غير معد للعبور وغير مرخص من هيئة السكة الحديد، ولم يستطع التوقف، مما أدى إلى اصطدامه بها، ولكنه توقف على بعد 150 مترًا من الحادث، ثم أبلغ محطة الشروق بوقوع حادث، واستقل القطار، حتى لا تتأثر حركة القطارات على القضبان.

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